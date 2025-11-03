◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３５節磐田１―０長崎（２日・ヤマハ）ジュビロ磐田はホームで２位の長崎と対戦し、１―０で競り勝った。前半４５分、ＦＷ渡辺りょう（２９）が先制ＰＫ。今季リーグでは初めて３バックでスタートする安間貴義監督（５６）の策がはまり、リーグ最多得点の強敵を完封した。安間体制初の連勝でプレーオフ（ＰＯ）圏の６位・仙台に勝ち点１差の７位に浮上。冷たい秋風とは裏腹に、ヤマハのムードは最高