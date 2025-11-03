◆国内女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディス最終日（２日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）プロ３年目の仲村果乃（２４）＝プレナス＝が今季１０人目となる初優勝を飾った。３打差４位で出て７バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算１４アンダーで逆転勝利。京都出身でプロテストは２２年に４回目の挑戦で合格し、今季は２位が２度の悔しさを晴らした。奈良育英高１年時から師事するツアー２