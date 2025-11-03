◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル、良）第１７２回天皇賞・秋は２日、東京競馬場で行われ、日本ダービー２着から直行で臨んだ１番人気のマスカレードボールがＧ１初制覇。史上６頭目の３歳馬Ｖを果たした。クリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝は秋華賞（エンブロイダリー）、菊花賞（エネルジコ）に続く３週連続のＧ１勝利。２着には同じく３歳の皐月賞馬ミュージアムマ