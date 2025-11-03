この漫画は、著者･まえだ永吉(＠eikiccy)さんが描く、友情物語です。友だちとの待ち合わせで「待った」「待たされた」という経験を持つ人もいますよね。それなりの事情があったり、めったにないことであれば特にトラブルになることもないかもしれません。しかし、遅刻が常習化してくると待たされる方は少しずつストレスが溜まり、いつしか爆発してしまうのではないでしょうか。遅刻しやすい友人の性格をある程度分かっていたとして