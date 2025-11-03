私（アイダミズホ、33歳）は夫と娘（7歳）との3人暮らし。地元の隣県に住んでいます。私は娘の入学式で、小学校時代の同級生、アキに再会しました。アキは小学校の頃にクラスでいじめられていた子で、私はいじめに加担していたのです。私はアキに謝罪しましたが「謝罪の気持ちを誠意として示したら」と言われて戸惑います。不安になった私は小学校の同級生であるマドカとシノに連絡し、どうすべきか悩んでいる相談しました。その後