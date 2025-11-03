長崎県雲仙市議選（定数17）は2日投開票され、新議員の顔触れが決まった。内訳は現職12人、新人5人。党派別では公明1人、共産2人、無所属14人だった。今回から定数は2減。候補者たちは地域活性化策などで支持を訴えた。投票率は過去最低の56・46％で、前回を9・12ポイント下回った。当日有権者数は3万3390人（市選管調べ）。（本山友彦）■雲仙市議選得票（開票終了）当1，748大久保正美無現（6）当1，704柿田