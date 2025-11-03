2025年秋の叙勲受章者が発表され、大分県内からは54人が選ばれた。地方自治や専門分野で顕著な功績を残した旭日章が10人、長年公務に従事した瑞宝章が44人だった。県内の受章者（敬称略）▽旭日小綬章（3人）中野五郎79元臼杵市長臼杵藤本昭夫82元姫島村長姫島渡辺教和80元日本自動車販売協会連合会理事大分▽瑞宝小綬章（8人）金田嗣教80大分工業高専名誉教授臼杵坂本美智雄70元県企業局長