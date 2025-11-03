小倉百人一首を使った「競技かるた全国大会」が2日、長崎市油木町の県立総合体育館で始まった。ながさきピース文化祭に合わせたもので、県内での開催は初めて。米国からの参加を含めた47チームが、代表5人による団体戦を繰り広げた。3日に優勝チームが決まる。会場には、はかま姿の選手たちが所狭しと列になり、札が読まれると、一斉に畳をたたく音が響いた。手を伸ばした際に勢い余って体ごと転がる選手もおり、「畳の上の格