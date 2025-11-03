2日午後6時10分ごろ、佐賀市鍋島町のJR鍋島駅近くで、江北発鳥栖行きの普通列車と人が衝突する事故があった。佐賀北署によると、現場は同駅から西に約150メートルの線路上。JR九州によると、運休や遅延が発生した。沿線には「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」の開催に伴い臨時開設された「バルーンさが駅」があり、午後8時前には数百メートルの行列ができた。（田中早紀、松本紗菜子）