2025年秋の叙勲の受章者が発表され、佐賀県内からは計48人が選ばれた。さまざまな分野で功績を挙げた人に贈る旭日章は13人、公共的な業務で功労を積み重ねた人をたたえる瑞宝章は35人が受章した。全日本病院協会副会長だった織田正道さん（73）＝鹿島市高津原＝は、旭日小綬章に選ばれた。医療制度改革や地域包括ケアシステムの構築などに関し、地域医療現場から積極的に発言してきた。瑞宝双光章の受章者で、内山哲夫さん（