ソフトバンクの中村が2日、治療などのため、みずほペイペイドームを訪れた。右股関節のコンディション不良のため日本シリーズは欠場。「悔しさはあったが、本当に勝ってほしい、みんな頑張ってほしいという感じで見ていた。勝てるだろうなと思って見ていました」と振り返った。慢性的な腰痛にも苦しめられ、近日中に腰のヘルニアの手術を受ける予定。「まずはリハビリなので、またしっかり全力でプレーできるように。最善の準