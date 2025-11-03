イギリス南東部を走行中の列車で複数の乗客らが刺された事件で警察は、現段階でテロとの関連はないとの見方を示しました。この事件は、1日、ロンドンにむけてイギリス南東部を走行中の列車内で複数の乗客らが刃物で刺され、容疑者2人が逮捕されたものです。ロイター通信などによりますと、警察当局は、このうち1人を事件に無関係だとして釈放し、イギリス国籍の32歳の男を殺人未遂の疑いで捜査しています。この事件でのケガ人のう