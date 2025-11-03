2025年の「秋の叙勲」の受章者が発表され、「ドラゴンクエスト」の生みの親として知られるゲームデザイナーの堀井雄二さんらが選ばれました。旭日小綬章の堀井雄二さんは、人気ゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」などを手がけてきました。ゲームデザイナー・堀井雄二さん：いろいろ長いことゲームを作ってきてかれこれ40年ぐらいなんですけども、僕一人の力ではなくて例えば作ってきた、助けてくれたスタッフのみんな、ずっと応援