今日3日(月:文化の日)は、日本海側で雨や雷雨。東北や北陸では短時間に激しく降る所も。道路の冠水や土砂災害、竜巻などの激しい突風に注意。山沿いでは雪の降る所もあるため、峠道の運転は冬の装備を。太平洋側も急な雨に注意。全国的に北風がヒンヤリ。暖かい服装で。東北・北陸は激しい雷雨道路の冠水など注意今日3日(月・祝)は、低気圧が日本海を東へ進み、一時的に西高東低の冬型の気圧配置になるでしょう。上空にはこの時