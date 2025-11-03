ＷＳを制覇したドジャース・大谷、山本、佐々木の日本人トリオの活躍が期待される次なる舞台は来年３月のＷＢＣになる。メジャー組が主力として侍をけん引することになりそうだ。絶対的なエースは山本で重要な試合を託される。大谷と佐々木は球団の起用方針によって役割が変わるため不透明な部分は多いが、先発、救援のどちらに入っても軸になり得る。左腕では、今永、菊池に安定感があり、イニングが稼げる強みもある。ＮＰＢ