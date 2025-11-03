ＤｅＮＡの相川亮二新監督（４９）が２日、自身の呼称について「アイちゃん」呼びを容認する姿勢を打ち出した。新体制の指針を示す訓示。選手の前に立った相川監督は「アイちゃんでも亮二でも相川さんでも、皆さん呼びたいように呼んでください」と監督呼びにこだわらないことを強調した。球団では９８年に就任し、リーグ優勝＆日本一を達成した権藤博氏が監督呼びを禁止した例があるが「まねとは違うかもしれないけど、その方