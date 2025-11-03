◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）青学大の５区を走り、４年目にして大学駅伝デビューを果たした佐藤有一（４年）の左腕には「星七の分まで」と書き込まれていた。７区で区間新をたたき出したエース・黒田朝日の右腕には「☆７」のマークがあった。今年２月１９日に悪性リンパ腫のため、２１歳で亡くなった同期の