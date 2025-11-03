◆自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦「ＭＯＴＥＧＩＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥＧＲＡＮＤＦＩＮＡＬ」最終日（２日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）決勝が行われ、ＧＴ３００は予選１４位と出遅れたＫ２Ｒ＆Ｄレオン・レーシングの６５号車、レオン・ピラミッドＡＭＧ（蒲生尚弥、菅波冬悟組）が６位。１ポイント差で２０１８年以来、７年ぶりのタイトル奪取となった。ＧＴ３００王者にはレオンが輝い