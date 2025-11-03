ミャンマーで摘発が続く国際的な詐欺集団の首謀者は中国系マフィアである。彼らは日本人を監禁し、「かけ子」として顎で使っていたが、諸悪の根源は中国政府が強力に推し進めた「一帯一路」政策だった。ノンフィクション作家の譚ろ美氏が真相を解説する。＊＊＊【写真を見る】高層ビルが続々建設され…ミャンマー東部の詐欺拠点が集中する地区今年2月、タイ国境に近いミャンマー東部カイン州（旧カレン州）で国際的な特殊