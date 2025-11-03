◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３５節千葉５―２札幌（２日、フクダ電子アリーナ）北海道コンサドーレ札幌のＪ１昇格の可能性が２日、消滅した。プレーオフ圏の６位以内へ、勝利が必須だったアウェー・千葉戦は２―５で敗戦。３試合を残し９位以下となることが確定した。現行の春秋制から２０２６〜２７年シーズンは秋春制へ変わるため、最短で２７〜２８年シーズンまでＪ１復帰はできなくなった。 千葉戦は前半の試合運びは悪く