「もちのき賞」（２日、京都）先行集団を前に見る形で運んだ１番人気のパイロマンサー（牡２歳、栗東・吉村）が、直線でしっかりと脚を伸ばして抜け出し、無傷２連勝を決めた。「行く馬も結構いたので、いい位置で競馬ができました。最後、エンジンが掛かるのが遅くなりましたが、届いてくれて大きな１勝になりました」と岩田望。吉村師は「上手にあの位置から競馬ができて、内容も良かったですね。勝ち切ってくれたことが大