「新馬戦」（２日、京都）先行した２番人気のメイショウカクウチ（牡２歳、父エスポワールシチー、母メイショウコゴミ、栗東・飯田）が、楽な手応えで後続を大きく引き離して独走。２着馬に２秒５の大差をつけて初陣を飾った。菱田は「調教に騎乗させていただいて、能力が高い馬だと思っていました。初戦から遺憾なく能力を発揮してくれてうれしかったです」と素質を高く評価。飯田師は「ずっとやらせていただいている血統な