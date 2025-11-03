「新馬戦」（２日、京都）１番人気のヒシアイラ（牡２歳、父モーリス、母ジングルベルロック、栗東・池江）が鋭い切れ味を発揮して鮮やかなデビュー勝ち。中団外で折り合いをつけ、レースのラスト２Ｆ１１秒４−１１秒２の加速ラップを差し切った。荻野極は「進みが良過ぎて、なだめるのに時間がかかりましたが、道中はいい格好で上手に走れていました。この先も楽しみ」と絶賛。池江師も「頭を上げるシーンもあったけど、３