10月30日、パレスチナ自治区ガザ中部で、ハマスが引き渡した2人の遺体を乗せた赤十字車両を見る子どもたち（AP＝共同）【エルサレム共同】パレスチナのイスラム組織ハマスは2日、自治区ガザの和平計画「第1段階」合意に基づき、人質3人の遺体を赤十字を通じてイスラエルに引き渡した。首相府が発表した。身元が確認されればガザに残る人質遺体は8人になる。一方、イスラエルのネタニヤフ首相は軍のガザ支配地域内にハマスの拠点