紙をくしゃくしゃにする猫【漫画を読む】紙をくしゃくしゃにする猫だが…!?先日、『やっぱりまぶしいネコ』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は89.9万人(2025年10月27日現在)、今回紹介する漫画も5.8万いいね(2025年10月27日現在)を超える人気漫画家だ。『やっぱりまぶしいネコ』01デスクの上で寝ているキュルガだが、