11月に入り全国的に紅葉シーズンの到来だ。ただ、混雑する場所や、外国人観光客（インバウンド）が多い場所は苦手という人もいるだろう。そこで、外国人が比較的少なく、王道スポットではなく穴場といえそうな紅葉の名所を6つ厳選して紹介しよう。（ライター前林広樹）袋田の滝（茨城県）白い水しぶきと紅葉が映える！最初に紹介するのは茨城県大子町にある、袋田の滝だ。高さ120メートル、幅73メートルもの大きな滝で、水が大