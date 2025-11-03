旅館の宿泊と食事を別立てにする「泊食分離」は、訪日外国人客のニーズに合わせようと観光庁が推進する施策だ。旅館業界では慢性的な人手不足と相まって、大きなトレンドとなっている。しかし、その流れに「待った」を掛けたい。日本の伝統文化を、そう簡単に捨てていいのだろうか？伊豆の老舗旅館を事例に、インバウンドの罠を考える。（ホテルはまのゆ代表取締役鈴木良成）「泊食分離」は旅館の魂を失わせる最近、旅館業界で