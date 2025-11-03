¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÏÊ£¿ô¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØTHE PEOPLES PERSON¡Ù¤Ï¡Öµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ÇÁª¼ê¤¬Î¥Ã¦¤¹¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÅú¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ­»ö¤ò·ÇºÜ¡£º£Åß¤Î³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥«¥á¥ë¡¼¥óÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦