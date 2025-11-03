「百日草特別」（２日、東京）４番人気のアッカン（牡２歳、美浦・奥村武）が、絶妙のタイミングで抜け出して未勝利から２連勝を飾った。５頭立てと少頭数ながら縦長の隊列。２番手追走から直線で逃げ馬をきっちりとらえた。池添は「残り１Ｆで前をかわすプランを考えていて、その通りに乗れた。これからの馬ですが、いいところは見せられた」と満足げ。奥村武師も「特殊な競馬になったが、勝てたことは良かった」とうなず