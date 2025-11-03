◇ムロオ関西大学ラグビー第5節（2025年11月2日京都・宝が池公園球技場）2試合が行われ、天理大と京産大が開幕5連勝で3位以内が確定し、大学選手権出場を決めた。天理大は関学大を41―0で完封し、リーグ連覇へ前進。関学大は今季初黒星を喫した。王座奪回を狙う京産大は近大を47―26で退けた。天理大が関学大との全勝対決を制し、開幕5連勝を飾った。前後半で計7トライと攻守で圧倒。関学大の相次ぐラインアウトのミスにも