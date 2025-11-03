「天皇賞（秋）・Ｇ１」（２日、東京）やはり、この男には逆らえないのか。秋の盾を射抜いたのは、絶好調ルメールに導かれた１番人気のマスカレードボール。直線半ばで堂々と抜け出し、２２年イクイノックス以来、史上６頭目の３歳馬Ｖを成し遂げた。ルメールは秋華賞（エンブロイダリー）、菊花賞（エネルジコ）に続くＧ１・３連勝。加えて、天皇賞・秋は直近８年で６勝目となった。２着は同じ３歳馬の３番人気ミュージアムマ