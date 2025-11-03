コンディション不良のため日本シリーズを欠場したソフトバンクの中村晃外野手（35）が2日、みずほペイペイドームで取材に応じ、来季の復活を誓った。今季は116試合に出場してリーグ連覇に貢献。しかし、クライマックスシリーズ（CS）ファイナルS第4戦で負傷して無念の戦線離脱となった。近日中に腰のヘルニアの手術を受ける予定。まずは体を万全に戻し、来季19年目へと向かう。あの夜、自身の背番号7のユニホームも甲子園で日