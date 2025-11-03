「新馬戦」（２日、東京）マイル重賞３勝馬プリモシーンの半妹で１番人気に支持されたモートンアイランド（牝２歳、父モーリス、母モシーン、美浦・手塚久）が、中団追走から鋭い末脚を発揮して白星発進を決めた。ルメールは「スタートがとても良かった。直線で坂を上がってから外に出したらすぐ反応してくれた。まだ伸びしろがある。距離はぴったり。能力はありそうですね」と笑顔。手塚久師は「思った通り走ってくれました