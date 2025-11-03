ソフトバンクの大関がさらなるレベルアップを誓った。今季は13勝（5敗）で最高勝率のタイトルを獲得。ただ、シーズン終盤に調子を落として日本シリーズで出番はなかった。「悔しかったですけど、それが今の実力なので。シーズン中盤良くて、後半にダメだった波があることも受け入れて、来年につながるように充実したオフを過ごしたい」この日から来季に向けた自主トレをスタート。課題をクリアし飛躍を遂げる。