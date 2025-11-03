日本ハムの五十幡が侍ジャパンの“足のスペシャリスト”に名乗りを上げた。15、16日の韓国代表との強化試合に選出。6日から始まる宮崎合流へ向けて「シーズンでうまくできていたことを継続してやりたい」と今季リーグ3位タイ25盗塁の快足を武器にする。近年の侍ジャパンではソフトバンク・周東が走塁で貢献。来年3月WBCでの代表入りを期し「（井端監督が）意識せざるを得ない選手になれるようにしたい」と誓った。