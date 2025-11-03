◇高校野球秋季近畿大会準決勝智弁学園7―3滋賀学園（2025年11月2日さとやくスタジアム）智弁学園（奈良）は9安打7得点と打線が機能し、優勝した20年以来5年ぶりの決勝に進んだ。主将で「3番・捕手」の角谷哲人（2年）は、4―3の8回1死一、三塁で右翼線への2点三塁打を放つなど3安打2打点と躍動した。「コンパクトなスイングを意識しました」。二塁送球は最速1秒86を誇る強肩強打の正捕手。「今は大学進学を考えているけ