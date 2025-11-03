「天皇賞（秋）・Ｇ１」（２日、東京）やはり、この男には逆らえないのか。秋の盾を射抜いたのは、絶好調ルメールに導かれた１番人気のマスカレードボール。直線半ばで堂々と抜け出し、２２年イクイノックス以来、史上６頭目の３歳馬Ｖを成し遂げた。生産者の社台ファームは、１４年スピルバーグ以来の勝利で通算７勝目。馬主の社台レースホースは９６年バブルガムフェロー以来、２９年ぶりの通算３勝目となった。社台ファー