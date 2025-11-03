「新馬戦」（２日、東京）断然の１番人気に推されたアローメタル（牡２歳、父キズナ、母ミスベジル、美浦・木村）が直線で力強く抜け出し初戦を飾った。３番手で難なく折り合うも、直線は内に閉じ込められて進路がない厳しい展開。それでも外へ持ち出されると、鋭く伸びてライバルをねじ伏せた。ルメールは「まだ甘いです。内でハミを取らず忙しい展開でしたが、ラスト１５０メートルはいい脚を使ってくれました。伸びしろ