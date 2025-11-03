再出撃なるか。総合格闘技イベント「ＤＥＥＰ１２８ＩＭＰＡＣＴ」（２日、東京・後楽園ホール）、牛久絢太郎（３０）が椿飛鳥（２９）にわずか１ラウンド（Ｒ）５８秒で一本勝ちを収めた。牛久は元ＲＩＺＩＮフェザー級王者の実力者。５月に古巣のＤＥＥＰに３年半ぶりに参戦したが、ＤＥＥＰバンタム級王者・福田龍彌（３３）に判定負けを喫した。この日はフェザー級で椿と対戦し、１Ｒから牛久が猛攻。開始早々にテーク