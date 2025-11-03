第66回東日本実業団駅伝が11月3日、埼玉県の熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース７区間74.6kmで行われる。【一覧】ニューイヤー駅伝出場へ予選会スタート日本一になったチーム第１区13.1km 競技場2周＋周回コース1周（4.1km）3周第２区8.2km 周回コース2周第３区16.4km 周回コース４周第４区8.2km 周回コース2周第５区8.2km 周回コース2周第６区8.2km 周回コース2周第７区12.3km 周回コース