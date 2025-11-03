荻島順子（５８）が「奇跡の復活ボディー」で?ミス日本?３連覇に輝いた。荻島は１０月１２日に東京・江戸川総合文化センターで行われた「ＪＢＢＦ日本女子フィジーク選手権大会」で他を寄せ付けない圧巻のパフォーマンスを見せつけ同大会３連覇を果たした。優勝が決まった瞬間には、涙を流す一幕もあった。昨年１２月の「ＩＦＢＢ世界フィットネス選手権」でオーバーオール優勝に成功したが、この大会の後から全身を謎の激