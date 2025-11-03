次なる舞台でリベンジだ。フィギュアスケートの西日本選手権兼全日本選手権アイスダンス予選会２日目（２日、滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）、フリーダンス（ＦＤ）で紀平梨花（トヨタ自動車）、西山真瑚（オリエンタルバイオ）組は７７・１３点、合計１３６・７４点で３位。２０２６年ミラノ・コルティナ五輪出場の可能性が消滅したが、ともに前を向いている。デビュー戦を終えた?りかしん?の表情は、悔しさであふれてい