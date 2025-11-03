何事も、初めての経験というのは記憶に残りがちだ。恋愛、就職、どれも最初の体験は試行錯誤しがちなので頭の中に強く刻まれるのだろう。これはギャンブルにおいても言えること。僕は2003年に高卒でパチンコホールの社員になり、開店前のホールでパチンコ台の回転数を調べるために試し打ちしていたら確変が7連チャンしてしまい、「なぜこんなところでビギナーズラックを発揮してしまったのか」と大いに悔やんだ。当時のパチンコっ