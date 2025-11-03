◆卓球全日本選手権カデットの部第２日（２日、広島グリーンアリーナ）１３歳以下女子シングルスで松島愛空（あいら、９）＝田阪卓研＝が小学４年生では唯一の１６強入りを果たした。４回戦で犬飼友菜（１２）＝姚ＪＴＣ＝に３―２で競り勝つなど、初戦の２回戦から３試合を勝利。愛空の姉で第１シードの松島美空（みく、１２）＝田阪卓研＝も順当に勝ち上がり、姉妹で５回戦に進んだ。３日は各年代のシングルス決勝までが行