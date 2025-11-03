◆秋季近畿地区大会▽準決勝神戸国際大付７―１大阪桐蔭（２日・さとやくスタジアム）来春センバツ（２０２６年３月１９日開幕）出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会は準決勝が行われ、神戸国際大付が大阪桐蔭に完勝し、９年ぶり４度目の決勝進出を決めた。昭和の大スターで俳優・歌手の石原裕次郎さんにちなんで名付けられた石原悠資郎（ゆうじろう）左翼手（２年）が先制打を放った。智弁学園は、滋賀学園を退け５