◆第２３回大阪市長杯争奪関西地区大学選手権大会第２日▽敗者復活１回戦立命大６―１大産大（２日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）１４日開幕の明治神宮大会の第２代表を懸けた敗者復活１回戦で、立命大（関西学生）の遠藤翔海（かける、４年）＝京都共栄学園＝が、９回１死まで完全投球し、１安打１失点で完投した。敗れた大産大（阪神大学）は敗退が決まった。第１代表の準決勝は、京産大（関西六大学）が奈良学園大（近畿学生）に