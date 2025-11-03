◆関西大学ラグビーＡリーグ▽第５節京産大４７―２６近大（２日・京都市宝が池競技場）京産大と天理大が勝ち、全国大学選手権出場を決めた。２季ぶりのリーグ優勝を目指す京産大は後半、近大に３連続トライ（２Ｇ）を奪われて同点とされた後、３連続トライ（３Ｇ）で突き放すなど地力を発揮。４７―２６で振り切った。昨季リーグ王者の天理大は、前半から関学大を圧倒。計７トライ（３Ｇ）で４１―０と大勝した。関西の全国