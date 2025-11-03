◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）駒大が５時間６分５３秒で２年ぶりの頂点に立ち、歴代最多だった優勝回数を１７度に更新した。当日変更で入った５区の伊藤蒼唯（あおい、４年）が３５秒差の４位で受けたタスキを首位まで押し上げると、後半区間は独走。全員が区間５位以内で走る安定感と層の厚さを見せつけた。こ