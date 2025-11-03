8人組グループ・timeleszの日本テレビ系冠番組『timeleszファミリア』（毎週月曜深0：29〜深0：54※今回のみ深0：34〜0：59）が、きょう3日深夜に放送される。【番組カット】背の順でチーム分け！背中を合わせるtimelesz今回は新企画「タイムレスハウス」。都内に借りた秘密基地「タイムレスハウス」での「8人の日常のちょっとした遊び」を届ける企画となる。timeleszが集結し、ロマンあふれるちょっぴりおバカな挑戦をする