一昨年7月から病気で療養し、昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が3日までにインスタグラムを更新。私服を公開した。「まだちょっと暑かった時の私服。@pinue_officialのセットアップに、ユニクロのカーディガン！最近前髪あげたり、センター分けしたりしてることが多いです」と投稿。赤色のセットアップでヘソ部分でチラリと見えていた。慶大卒の渡邊は20年にフジテレビに入社。23年7月から体調不良